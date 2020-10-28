Салехард, , 08:13 — REGNUM На Ямале в последние дни участились случаи вандализма детей на мемориалах с Вечным огнём. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

В Новом Уренгое группа несовершеннолетних сжигала в Вечном огне возложенные к нему цветы. Горадминистрация приняла решение оборудовать площадь с Вечным огнём камерами видеонаблюдения, чтобы фиксировать противоправные действия и оперативно вычислять вандалов.

В Салехарде две девятилетние школьницы тушили на мемориале Вечный огонь снежками. С несовершеннолетними и их родителями проведена профилактическая беседа, отмечают в надзорном ведомстве.

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа обращает внимание родителей на необходимость контроля за поведением своих детей, а также проведения бесед о важности и значимости символов памяти погибшим в Великой Отечественной войне.

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