Чита, , 08:10 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 28 октября, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 11 095 человек, причём 221 из них добавился только за последние сутки.

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Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у четырех людей. Общее число жертв нового вируса составляет уже 127 человек. Из общего числа пациентов моногоспиталей 109 человек находятся в тяжелом состоянии, 40 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем, 218 человек за последние сутки вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения, общее число победивших COVID-19 составляет 7443 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце прошедшей недели отмечалось, что темп прироста случаев коронавирусной инфекции в Забайкальском крае составил 2,3%, это в два раза выше среднероссийского (1,1%.).

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