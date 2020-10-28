Екатеринбург, , 07:49 — REGNUM Семь пожарных машин и тринадцать человек личного состава задействовали в Главном управлении МЧС по Свердловской области для тушения пожара, который произошёл ночью 28 октября на территории обсерватора для коронавирусных больных. Об этом сообщает портал E1.ru.

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"На площади 80 квадратных метров горела кровля отдельно стоящей бани. На момент возникновения пожара людей в здании не было», — прокомментировали происшествие в ведомстве.

Там отметили, что во время пожара никто не пострадал, эвакуация граждан с территории обсерватора не потребовалась.

Учреждение расположено на Уралмаше, сейчас там в изоляции находятся 98 человек, в том числе семеро сотрудников обсерватора.

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