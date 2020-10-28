Магадан, Магаданская область, , 07:56 — REGNUM Полиция Магадана установила личности вандалов, которые осквернили мемориал «Маска скорби». Они ярко-красной краской нарисовали несколько символов на элементах памятника и сделали надписи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Правоохранители задержали несколько человек 1996 года рождения. В ходе допроса вандалы сказали, что ими руководило желание «хайпануть».

Одна из надписей, сделанных на мемориале: «К папе в бар».

Мэр столицы Колымы Юрий Гришан сказал, что уличённых в вандализме магаданцев накажут в соответствии с действующим законодательством, также они возместят ущерб.

«Я же предупреждал, что даже не вздумайте. Город хорошо оснащён камерами видеонаблюдения, так что ответственность неминуема», — сказал Гришан.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Палатка Хасынского городского округа Колымы вандалы отметились на мемориале «Камень Скорби», возведенном в 1997 году на сопке в память о жертвах политических репрессий. У подножия горы — братская безымянная могила заключённых.