Тюмень, , 06:41 — REGNUM В Тюмени вынесен приговор велосипедисту, стрелявшему в сотрудников Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Следствием и судом установлено, что 10 августа 2019 года ночью 50-летний тюменец, ехал по улице Интернациональной. Навстречу ему ехала служебная автомашина отдела вневедомственной охраны. Поведение велосипедиста показалось росгвардейцам подозрительным и они решили его остановить.

Велосипедист на просьбу остановиться пытался сбежать, свернул в лесополосу. Росгвардейцы его преследовали. Тот открыл по ним стрельбу из пистолета. В итоге перестрелки были ранены велосипедист и сотрудник Росгвардии. При задержанном злоумышленнике оказались два ножа, травматический и сигнальный пистолеты, переделанные под боевые. Дома у велосипедиста были изъяты патроны и ещё две единицы огнестрельного оружия.

Суд приговорил стрелявшего по ч. 1 ст. 222 («Незаконные хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов») и ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти») к трём годам лишения свободы. Кроме того, в пользу потерпевшего росгвардейца с осуждённого взыскано 130 тыс. рублей морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.

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