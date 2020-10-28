Богота, , 05:54 — REGNUM На западе Колумбии один сотрудник полиции погиб и ещё пятеро были ранены в результате нападения неизвестных из засады, устроенной в сельской местности. Об этом 27 октября сообщает радиостанция La FM.

По ее данным, группа полицейских сопровождала в поездке комиссию по реституции земли, когда попала в засаду, устроенную неизвестными в муниципалитете Бугалагранде (департамент Валье-дель-Каука).

Один офицер полиции был убит на месте, ещё пятеро получили различные ранения. Пострадавших доставили в две ближайшие больницы.

Власти, начавшие расследование, предполагают, что к нападению могут быть причастны так называемые «диссиденты» FARC, которые не пожелали участвовать в мирном процессе и продолжили вооружённую борьбу с центральным правительством в Боготе.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе своего доклада сенату Колумбии министр обороны этой страны заявил, что количество вооружённых «диссидентов» за последний год удвоилось.

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