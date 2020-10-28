Петропавловск-Камчатский, , 05:34 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в акватории Тихого океана у берегов Камчатки, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Эпицентр сейсмособытия располагался в 142 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 50 километров. Отмечается, что подземные толчки не были способны вызвать цунами. Обращений от жителей Камчатки по происшествию не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,5. Пострадавших не было, угроза цунами не объявлялась.

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