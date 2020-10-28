Омск, , 05:29 — REGNUM По факту происшествия со скорыми в Омске в министерстве здравоохранения Омской области начато служебное расследование. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 октября в пресс-службе министерства.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

27 октября примерно в 22:00 по местному времени к зданию областного минздрава подъехали две машины скорой помощи с пациентами, находящимися в тяжёлом состоянии. Позже подъехала третья машина без пациента.

Чтобы привлечь к себе внимание, машины скорой включили сигнализацию. Врачи заявили, что не могут передать больных в стационар медучреждения. Минздрав утверждает, что отреагировал на ситуацию: пациентов в итоге госпитализировали в стационар больницы скорой медицинской помощи №2.

«В настоящее время работа службы скорой медицинской помощи взята на особый контроль», — говорится в сообщении министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации местных СМИ, поздно вечером 27 октября скорые доставили к зданию областного минздрава 70-летнюю женщину и 85-летнего мужчину в тяжёлом состоянии. Женщину пытались госпитализировать с 11 часов утра.

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