Хабаровск, , 05:31 — REGNUM Верховный суд РФ оставил без изменения решение о передаче уголовного дела экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева в Замоскворецкий суд Москвы.

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Рассмотрение жалобы Ишаева состоялось 27 октября. Суд отказал в переводе дела из Москвы в Хабаровск, в регион, где обвиняемые совершали предполагаемые растраты. Также отказано и в изменении меры пресечения для Ишаева, пишет РАПСИ.

Бывшего чиновника обвиняют в растрате более 7,5 млн рублей ПАО «НК «Роснефть».

С 2014 по 2019 годы Виктор Ишаев, являясь вице-президентом «Роснефти», обеспечил заключение договоров по явно завышенной цене с подконтрольной ему коммерческой организацией об аренде помещения в 280 кв. метров, которое использовалось под представительство компании в Хабаровском крае, директором которого был второй фигурант уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Ишаев подал апелляционную жалобу на постановление Верховного суда, которым было удовлетворено ходатайство Генпрокуратуры об изменении территориальной подсудности уголовного дела и рассмотрении его в Москве, а не в Хабаровске.