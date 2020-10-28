Петропавловск-Камчатский, , 04:28 — REGNUM Жители Камчатки распространили в социальных сетях видео, на котором видно, что берег Охотского моря в районе реки Опала усеян трупами животных.

Читайте также: Учёные ДВФУ выдали своё заключение по причинам катастрофы в Тихом океане

Очевидцы рассказали, что в этом районе они обнаружили трупы медведя, девяти сельдевых акул и множество гидробионтов. При этом вода в море и реке покрыта густой жёлтой пеной.

Жители региона высказывают недовольство и недоверие специалистам, изучавшим причины катастрофы, в результате которой массово погибли обитатели дна Тихого океана у берегов Камчатки. Люди не верят, что ЧП произошло из-за природных причин.

«Почему всем тем, кто занимался или занимается изучением данной проблемы настолько безразлично, что на самом деле произошло?! Почему используют какие-то природные явления и сразу в это верят и пытаются всем эту чушь вселить?!», — цитирует одного из жителей края ИА «Камчатка-информ».

Как сообщало ИА REGNUM, учёные Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) представили свои выводы о причинах массовой гибели обитателей дна Тихого океана у берегов Камчатки. Эксперты пришли к выводу, что сейсмической, вулканической активности и техногенного загрязнения не было.