Нашвилл, США, , 04:37 — REGNUM При столкновении школьного автобуса со служебным автомобилем в штате Теннесси (США) 27 октября есть погибшие. Об этом патрульно-постовая служба штата сообщает на своей странице в социальной сети в Twitter.

«Дорожный патруль Теннесси расследует двойную аварию со смертельным исходом, в которой участвовали школьный автобус и служебный автомобиль инженерно-технического обеспечения на шоссе № 587 751 в округе Мейгс, штат Теннеси», — говорится в сообщении.

Планируется, что в начальной школе Мейгс позднее будет проведена пресс-конференция, на которой будут сообщены подробности произошедшего.