Токио, , 04:36 — REGNUM В Японии на национальный Комитет по контролю за атомной энергетикой была совершена кибернетическая атака. Об этом 28 октября сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что в связи с произошедшим ведомство временно полностью отключило все внешние соединения со своими серверами. Также была заблокирована возможность получения электронной почты.

В настоящее время специалисты главного атомного регулятора Японии устанавливают все обстоятельства кибератаки, а также проверяют вероятность похищения критически важной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, работу второго энергоблока АЭС «Онагава», расположенной в префектуре Мияги, соседней с префектурой Фукусима, планируют возобновить местные власти. Работа этого энергоблока, расположенного на северо-востоке Японии, была приостановлена после землетрясения и цунами 2011 года.

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