Абуджа, , 03:27 — REGNUM Автобус столкнулся четырьмя автомобилями на севере Нигерии, сообщает Синьхуа со ссылкой на представителей администрации региона Кадуна.

Сообщается, что ДТП произошло у деревни недалеко от города Икара. По сообщениям очевидцев, водитель автобуса не справился с управлением и допустил столкновение с четырьмя автомобилями. В результате ДТП погибли 13 человек, еще несколько получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября бензовоз взорвался на трассе в юго-западной части Нигерии. В результате взрыва погибли 20 человек.

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