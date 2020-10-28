Тегеран, , 09:05 — REGNUM 27 октября посол Исламской Республики Иран в Пакистане, решительно осудив недавний теракт в северо-западном городе Пешавар, заявил, что данный инцидент показал истинное лицо терроризма. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Посол Сейед Мохаммад Али Хоссейни в своем аккаунте в твиттере отметил, что «долг каждой пробужденной совести — осудить такого рода насилие».

«Террористическое преступление, следствием которого является мученическая гибель детей, изучающих Коран в школе, показывает истинное жестокое лицо терроризма, направленного против ислама», — заявил иранский посол.

По меньшей мере восемь человек, включая студентов, были убиты и более 100 получили тяжелые ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего в Пешаварской семинарии. Среди пострадавших есть дети и преподаватели, так как взрыв произошел во время занятий в школе.

По словам представителя полиции города Пешавар Вакара Азима, взрыв произошел в главном зале после того, как неизвестному мужчине удалось пронести сумку с пятью-шестью килограммами взрывчатки.