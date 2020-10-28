Париж, , 01:49 — REGNUM Задержание 18-летнего жителя Франции осуществила французская полиция на территории парка Disneyland в Париже за ложное сообщение о планируемом теракте, сообщает издание Le Parisien.

Хулигану удалось завладеть микрофоном сотрудника парка. Используя устройство, он заявил, что на месте объекта якобы находится террорист, что спровоцировало панику среди окружающих.

Злоумышленник признал вину в совершенном им правонарушении и предстанет перед судом города Мо. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября из района Триумфальной арки в Париже были эвакуированы люди из-за сообщения о заложенной бомбе.

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