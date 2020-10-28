Нанкин, Китай, , 01:33 — REGNUM Пятеро человек погибли, еще двое получили ранения в результате пожара, разгоревшегося в одном из магазинов города Чанчжоу на востоке Китая, сообщает 26 октября агентство Синьхуа.

Пожар, унесший жизни пяти человек, начался примерно в 2:00 по местному времени 26 октября в одном из магазинов в пригороде Чанчжоу провинции Цзянсу на востоке страны. Вскоре он перебросился на другие торговые точки, сообщили в бюро общественной безопасности города.

Предварительное расследование показало, что пожар был устроен злонамеренно. По делу о поджоге был задержан один подозреваемый. Дальнейшее расследование продолжается.