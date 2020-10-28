Джакарта, , 01:09 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,5 на территории Индонезии, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения располагался в 55 километрах к северо-северо-востоку от населенного пункта Мамуджу. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 17,38 километра. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов Камчатки. Пострадавших или разрушений не было, угроза цунами не объявлялась.

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