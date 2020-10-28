Санкт-Петербург, , 01:14 — REGNUM В Санкт-Петербурге вечером 27 октября при столкновении с эвакуатором перевернулся маршрутный автобус, пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Пушкинском районе Северной столицы. По предварительным данным, маршрутный автобус ПАЗ около 22:20 совершил наезд на эвакуатор, осуществлявший погрузку неисправного автомобиля. В результате столкновения ПАЗ опрокинулся.

«В результате ДТП пострадали водитель автобуса и четверо пассажиров», — отмечается в сообщении дорожной полиции.

По информации ведомства, среди пострадавших, у которых зафиксированы травмы средней степени тяжести, несовершеннолетних нет. По факту ДТП начата проверка.