Таганрог, Ростовская область, , 22:19 — REGNUM В Ростовской области несколько подростков отравились неизвестным газом. По данному факту проводится доследственная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 27 октября.

Инцидент произошёл в одной из школ Таганрога 26 октября. По имеющейся информации, после урока физкультуры восьмиклассники зашли в раздевалку, где почувствовали посторонний резкий запах. У них начали слезиться глаза, появилось жжение в горле и носу, сильный кашель. Семеро подростков обратились за медицинской помощью. Врачи диагностировали у них отравление неизвестным газом. Школьники вернулись домой.

С места происшествия изъяты образцы воздуха, посторонние примеси в котором будут установлены по результатам химической судебной экспертизы. Следователи опрашивают учеников, их родители, сотрудников школы. Итогом проверки станет принятие процессуального решения.