Нягань, Югра, , 21:35 — REGNUM В Югре вынесли приговор бывшей воспитательнице детского сада, причинившей смерть по неосторожности малолетнему воспитаннику. Об этом сообщает пресс-служба Няганского городского суда.

Судом установлено, что во время дневной прогулки 18 апреля 2019 воспитательница вывела детей гулять на площадку детского сада. Во время прогулки один из воспитанников застрял между перилами горки, самостоятельно выбраться не смог, повис в вертикальном положении, что привело к его удушению и смерти. Подсудимая, которая не контролировала гуляющих детей, в судебном заседании вину признала.

Бывшая воспитательница приговорена по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), ей назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на срок три года. Помимо этого, с подсудимой в пользу родителей мальчика взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 1,8 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.