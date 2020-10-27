Ханты-Мансийск, , 20:25 — REGNUM В Югре задержаны трое жителей Оренбурга, которых подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений. Об этом сообщает СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, 13 октября 2020 года трое подозреваемых в возрасте от 20 до 35 лет в квартире по улице Транспортной в городе Оренбурге из личной неприязни избили потерпевшего, который скончался 23 октября в больнице. Фигуранты, пытаясь скрыться от наказания, уехали в Югру, где они были задержаны местными полицейскими.

В отношении жителей Оренбурга возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»).