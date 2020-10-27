Кострома, , 20:20 — REGNUM В Костроме водитель пытался уйти от погони полиции, прыгнув в реку — сообщает УМВД России по Костромской области.

Фото УМВД России по Костромской области

Нерядовой индент произошёл 27 октября, когда автоинспекторы попытались остановить машину мужчины на улице Островского в Костроме.

Вместо того чтобы выполнить требования полицейских, водитель нажал на газ, доехал до улицы Депутатской в областном центре и, добежав до реки Костромы, прыгнул в воду.

Инспектора связались со спасателями и вытащили нарушителя из воды. Позднее выяснилось, что мужчина был нетрезв — прибор показал 0,58 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В итоге, в отношении водителя составили пять административных протоколов. Ему грозит 15 суток ареста, штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет.

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