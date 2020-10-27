История вопроса

Известный российский националист Максим Марцинкевич, также известный как Тесак, 16 сентября 2020 года был найден мертвым в одной из камер следственного изолятора №3 в Челябинске, куда он прибыл для дальнейшей пересылки в Москву. В одиночной камере, где обнаружили тело Марцинкевича, также находилась предсмертная записка. Обстоятельства смерти Тесака выясняет следствие. Адвокат Марцинкевича Матвей Цзен не верит в самоубийство своего клиента, также не верят в самоубийство сторонники Тесака. В свое время Марцинкевич возглавлял различные ультраправые организации.