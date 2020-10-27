Красногорск, 27 октября 2020, 20:18 — REGNUM В лесу под подмосковным Красногорском нашли тело Артёма Костылева, сообщает 27 октября ТАСС со ссылкой на источник.
«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, но, вероятнее всего, Костылев покончил с собой», — цитирует агентство слова собеседника.
Рядом с телом найден рюкзак, который, предположительно, принадлежал покойному. Следователи проводят доследственную проверку.
Погибший, по информации СМИ, являлся соратником националиста и блогера Максима Марцинкевича и снялся в нескольких его видеороликах.
Как сообщало ИА REGNUM, Следственное управление СКР по Челябинской области отменило постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Максима Марцинкевича, также известного как Тесак.
Читайте ранее в этом сюжете: СКР повторно изучит обстоятельства смерти Тесака