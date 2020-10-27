Волгоград, , 19:34 — REGNUM Три человека пострадали в результате хлопка газа в многоэтажном доме в Волгограде 27 октября, сообщили ИА REGNUM 27 октября в пресс-службе СУ СКР по региону. Начата доследственная проверка.

По предварительным данным, хлопок произошёл в квартире одной из новостроек Кировского района при проведении настройки системы газоснабжения и проверки исправности установленного в квартире оборудования — пробного пуска исправности газового оборудования. В результате ожоги получили хозяйка квартиры, работник ресурсоснабжающей организации и представитель обслуживающей компании. Они госпитализированы.

Следственные органы проводят проверку обстоятельств ЧП, по её результатам будет принято процессуальное решение.