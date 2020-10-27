Сараево, , 18:54 — REGNUM Двое бывших военнослужащих сербской армии 27 октября были задержаны боснийской полицией по подозрению в непосредственном участии в убийстве более 70 гражданских лиц в районе муниципалитета Ключ. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Как подтвердили в прокуратуре Боснии и Герцеговины, которая ведет расследование этого военного преступления, Б. У. и Д. Д. находятся под следствием по подозрению в участии 1 июня 1992 года в нападении на деревню Велагичи в муниципалитете Ключ, где вместе с другими злоумышленниками по предварительной договоренности взяли в заложники гражданских лиц боснийской национальности в здании начальной школы.

Как выяснилось в ходе расследования прокуратуры, в результате преступления было жестоко убито по меньшей мере 78 мирных жителей, чьи тела затем были перевезены грузовиками и похоронены в братской могиле, обнаруженной полицией в 1996 году.