Бишкек, , 17:58 — REGNUM Сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков провели в Чуйской области Киргизии спецоперацию, в ходе которой задержали гражданина Казахстана, пытавшегося продать особо крупную партию наркотических веществ. Об этом сообщили в МВД Киргизии сегодня, 27 октября.

Отмечается, что казахстанского наркоторговца поймали с поличным. В принадлежащей ему сумке находились пластиковые брикеты с гашишем общим весом более 37 кг.

В отношении задержанного 57-летнего иностранца возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта».

Теперь ему грозит лишение свободы на срок от десяти лет до двенадцати лет и шести месяцев.