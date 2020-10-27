Москва, , 16:47 — REGNUM В Москве завершено расследование уголовного дело о финансировании терроризма, сообщили 27 октября в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Москве.

42-летний мужчина обвиняется в совершении преступлений по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (в двух редакциях) о финансировании терроризма.

Следствие считает, что обвиняемый в октябре 2014 года, находясь в Москве, переводил деньги на счета лиц, принимавших участие в боевых действиях на стороне вооружённых формирований с целью финансирования деятельности «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В декабре 2017 года, по версии следствия, мужчина перевёл деньги организатору вооружённого формирования, находившегося на территории России.

Преступная деятельность выявлена и пресечена в ходе совместных действий с сотрудниками ФСБ и МВД. В ходе расследования у обвиняемого нашли в том числе запрещённую литературу и экстремистскую атрибутику.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.