Челябинск, , 16:35 — REGNUM В Челябинской области 10 545 человек лишились электричества. Причинами стали шквалистый ветер силой до 22 м/с и сильный мокрый снег с метелью, сообщает филиал «Россети Урал» — «Челябэнерго».

Удар стихии пришёлся ночью. На 8:00 по местному времени без света оказались жители 35 населённых пунктов региона в Еткульском, Кунашакском, Увельском и ряде других районов, а также в Миасском, Копейском и Кыштымском городских округах.

В ликвидации последствий аварий задействованы 20 бригад и 23 единицы техники. «Россети Урал» ввели в Челябинской области особый режим работы.