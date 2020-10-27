Майкоп, , 16:16 — REGNUM Здание склада по производству мебели загорелось в городе Майкопе. По предварительным данным, площадь пожара составила 500 кв. метров, сообщили 27 октября в пресс-службе главного управления МЧС по республике.

Информация о возгорании поступила в ведомство сегодня в 13:33, спустя шесть минут на место прибыли первые пожарно-спасательные расчеты. В настоящее время в тушении пожара от МЧС задействованы 20 человек и пять единиц техники.

К 14:47 пожарные ликвидировали открытое горение. По данным управления, в результате происшествия погибших и пострадавших нет.

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