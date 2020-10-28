Стокгольм, , 09:19 — REGNUM С 23 октября число летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 15 человек. Такие данные 27 октября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 5 933 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 115 658 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 5 164 человека.

По состоянию на 27 сентября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 56 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 683 пациента.

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