Екатеринбург, , 16:07 — REGNUM На голову двухлетнего мальчика в Екатеринбурге упал кусок штукатурки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Инцидент произошёл у подъезда дома по адресу: переулок Шадринский, 17. «На ребенка упал кусок штукатурки со стены, причинив ребенку телесные повреждения», — уточняют в надзорном органе.

Прокуратура Екатеринбурга начала проверку по факту инцидента. Устанавливаются обстоятельства случившегося, ответственные за эксплуатацию дома лица и управляющая компания. По итогам проверки ведомство примет соответствующие меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку из-за выявления незаконной свалки возле екатеринбургского аэропорта.

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