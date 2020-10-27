Стокгольм, , 16:03 — REGNUM За последние 24 часа в шведском регионе Сконе резко увеличилось количество случаев заражения коронавирусом. Количество пациентов, госпитализированных в отделения интенсивной терапии, увеличилось почти вдвое. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Журналисты отмечают, что всего в регионе от коронавируса скончались 290 человек. За последние сутки их число не изменилось. Коронавирус был обнаружен у 8 676 человек, что на 242 человека больше, чем сутками ранее.

Неотложную помощь медиков сейчас получают 9 пациентов, чье состояния здоровья оценивается как критическое. За сутки их число увеличилось на четыре человека. В стационарных отделениях находятся 48 человек.

Ожидается, что в скором времени власти Сконе объявят об ужесточении карантинных ограничений.

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