Уфа, , 16:08 — REGNUM Таксиста, наехавшего на школьников, в результате чего погибла 15-летняя девушка, приговорили к длительному сроку лишения свободы в Башкирии. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

В суде установлено, что летом текущего года водитель в нетрезвом состоянии, управляя автомобилем такси, ехал по улице в селе Иглино. В какой-то момент он выехал на обочину и наехал на четырех несовершеннолетних. После этого, он продолжил движение, но съехал в кювет. В результате его задержал очевидец. В результате данной аварии погибла 15-летняя девушка. Еще три подростка получили травмы различной степени тяжести.

По данному факту было возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Свою вину мужчина признал.

В результате суд признал его виновным и приговорил к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме этого, суд лишил подсудимого права управлять автомобилем в течение трех лет. Помимо этого, суд удовлетворил исковые требования о компенсации морального вреда потерпевшим на общую сумму 1,33 млн рублей.

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