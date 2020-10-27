Ростов-на-Дону, , 15:55 — REGNUM Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, заслуженный юрист РФ Ирина Рукавишникова, комментируя так называемый «кислородный скандал», отметила, что ответственность за фейки должны нести как чиновники, так и авторы публикаций, которые не соответствуют действительности.

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«У нас действует закон, и он един для всех. Если чиновники искажают информацию, сознательно и намеренно укрывают какие-то факты, то безусловно должна наступать юридическая ответственность. Если этого нет, соответственно, должны нести ответственность те, кто обвиняет ни в чем не повинных людей», — отметила сенатор (цитата «Блокнот Ростов»).

ИА REGNUM напоминает, что врачи, дежурившие в ночь на 12 октября в COVID-госпитале Ростова-на-Дону, где якобы от дефицита кислорода скончались 13 пациентов с коронавирусом, сообщали об отключении медицинского газа. Это отражено в рапорте медработников. По факту произошедшего в стационаре проводится проверка.

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