Париж, , 15:39 — REGNUM Лодка, перевозившая группу нелегальных мигрантов в Великобританию, затонула 27 октября на севере Франции, в результате чего без вести пропали трое мигрантов, сообщает Reuters.

По данным местных спасателей, на плавучем средстве, которое перевернулось у побережья коммуну Лон-Плаж, находились около 20 мигрантов. Из них на данный момент удалось спасти 15. Еще трое считаются пропавшими без вести.

Напомним, только за 2020 год опасную попытку переплыть через Ла-Манш предприняли несколько тысяч нелегальных мигрантов, стремящихся попасть на территорию Соединенного Королевства. В конце сентября во Франции была арестована группа лиц, нелегально перевозящих на резиновых лодках мигрантов на территорию Великобритании.