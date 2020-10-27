Филадельфия, США, , 15:42 — REGNUM Как минимум 12 сотрудников полиции направлены в медучреждения из-за столкновений, начавшихся в Филадельфии после того, как 26 октября полицейские застрелили молодого афроамериканца. Об этом 27 октября сообщает журнал Newsweek.

По данным журналистов издания, 27-летний Уолтер Уоллис, который, как предполагается, был вооружен холодным оружием, пошел в сторону сотрудников полиции, неоднократно призывавших его бросить оружие.

При этом рядом с молодым человеком находилась его мать, также пытавшаяся его успокоить. В результате полицейские несколько выстрелили в Уоллиса и он погиб, после чего в Филадельфии начались беспорядки.

В то же время комиссар полиции города заявил, что видео происшествия, которое размещено в соцсетях, «вызывает много вопросов» и отметил, что по данному случаю будет начато расследование дела о применении огнестрельного оружия.

«Жители города могут быть уверены, что в процессе расследования все вопросы будут решены», — сказал комиссар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из доклада международной правозащитной организации Amnesty International стало известно, что количество столкновений между участниками протестных акций в США, проходивших летом 2020 года, выросло в семь раз по сравнению с минувшим годом.