Красноярск, , 15:29 — REGNUM В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении бизнесмена и экс-депутата краевого Заксобрания Анатолия Быкова по факту уклонения от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ).

Как сообщили ИА REGNUM 27 октября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии, следствие приняло решение о возбуждении дела по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведённых управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, в период с 2017-го по 2019-й годы Быков в качестве физического лица не уплатил налоги на сумму более 65 млн рублей. В 2017 году Быков как индивидуальный предприниматель не уплатил налоги на сумму свыше 12 млн рублей.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года Анатолия Быкова, обвиняемого в организации убийства двух лиц, отпустили под домашний арест. Однако в тот же день его задержали в рамках уголовного дела об организации убийства по найму.

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