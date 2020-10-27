Уфа, , 14:34 — REGNUM Тела двух мужчин были обнаружены во время тушения пожаров в жилых домах Башкирии. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в д. Знаменка Куюргазинского района огнем был поврежден жилой дом размером 11×5 метров. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины 1981 года рождения.

Сообщается, что еще один пожар произошел в кирпичном доме размером 9×12 метров в н.п. Васильевка Стерлитамакского района. Там, во время борьбы с огнем было обнаружено тело мужчины 1984 года рождения.

Отмечается, что сейчас специалисты выясняют причины этих пожаров.

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