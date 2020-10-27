Исилькуль, Омская область, , 14:02 — REGNUM В Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении главы Исилькульского городского поселения Владимира Гилля. Как сообщили ИА REGNUM 27 октября в областном следственном управлении СКР, он обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Уголовное дело было возбуждено по материалам, представленным региональным управлением ФСБ.

По данным следствия, в 2018 году между администрацией городского поселения в лице Гилля и ООО «БлокСтройПроект» был заключён муниципальный контракт на выполнение реконструкции сетей водоснабжения в городе Исилькуле на сумму 31,5 млн рублей. В дальнейшем Гилль, зная о неготовности объекта реконструкции, подписал акты о приемке якобы выполненных работ и другие документы. На основании этих документов исполнителю контракта перечислили бюджетные денежные средства, хотя фактически работы не были выполнены в полном объёме.

Следствие установило, что суммарная стоимость невыполненных, но оплаченных работ при реконструкции сетей водоснабжения в Исилькуле составила 24,7 млн рублей. Бюджету городского поселения был причинён особо крупный ущерб.

В ходе следствия чиновник не признал вину. Наложен арест на его имущество на общую сумму около 16 млн рублей.

Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего заместителя министра тарифной политики Красноярского края.

Читайте также: Красноярский экс-замминистра стал фигурантом уголовного дела