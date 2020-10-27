Усть-Лабинск, Краснодарский край, , 13:56 — REGNUM Здание птицефабрики загорелось в Усть-Лабинском районе Краснодарского края днём 27 октября, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о пожаре в здании птицефабрики поступило в 12:04, на место вызова направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Загорелось неэксплуатируемое здание, площадь пожара на момент приезда подразделений МЧС составила две тысячи квадратных метров.

В 13:03 возгорание было локализовано на площади 2 тыс. кв. м, в 13:21 объявлено о ликвидации открытого горения. В ликвидации пожара участвуют 77 человек, привлечено 26 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.