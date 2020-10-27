Алма-Ата, Казахстан, , 13:55 — REGNUM Девять автомобилей сгорели на одной из станций технического обслуживания (СТО) в Алма-Ате, сообщили 27 октября в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям города.

По данным ведомства, еще три автомобиля, стоявшие на улице, получили повреждения. Сообщение о пожаре поступило в 12 часов 56 минут (9:56 мск) в микрорайоне Аксай-1. По прибытии пожарные обнаружили, что отдельно стоящее СТО ангарного типа горит открытым пламенем.

Спасатели эвакуировали с места пожара два газовых баллона по 25 литров. Отмечается, что внутри ангара находился сосуд с горючей жидкостью, который взорвался в 13 часов 21 минуту (10:21 мск). Пожарные не пострадали. Количество поврежденных автомобилей уточняется.

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