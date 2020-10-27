Ростов-на-Дону, , 13:36 — REGNUM Бывший директор ФГУП «Охрана», находящегося в ведомственном подчинении Росгвардии, предстанет перед судом. Он обвиняется в получении взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении СКР по Ростовской области.

Как полагают следователи, в период с 2016 по 2019 годы руководитель ведомства систематически получал от своих подчинённых взятки за бесконтрольное выполнение платных услуг и отсутствие проверок их деятельности. Сумма взяток превысила 1 млн рублей.

Обвиняемый находится под домашним арестом. Свою вину в содеянном он признал. Материалы уголовного дела направлены в суд.