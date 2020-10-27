Казань, , 13:43 — REGNUM В Татарии 44 аттракциона эксплуатировались с нарушениями установленных требований безопасности и без своевременного технического обслуживания. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

По материалам прокуратуры следственные органы возбудили и расследуют уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Собственник аттракционов организовал их техническое обслуживание и ремонт. Юрлицо за нарушение требований технических регламентов судом привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 100 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, 18 июля в Набережных Челнах во время движения развалилась кабинка аттракциона «Веселые горки», на полном ходу оторвалась лицевая часть состава. Организовали прокурорскую проверку.

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