Ниамей, , 13:09 — REGNUM Американский гражданин был похищен неизвестными на юге Нигера, близ города Бирни Нконь, заявили представители правоохранительных органов страны, сообщает 27 октября Reuters.

По данных нигерийских силовиков, инцидент произошел во вторник ранним утром. Обстоятельства произошедшего на данный момент выясняются. Также пока никто не заявил о своей причастности к похищению.

Напомним, в Нигере действуют несколько террористических группировок, имеющих связи с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).