Уфа, , 13:28 — REGNUM Подвесной потолок обрушился в инфекционном госпитале в Башкирии. Об этом 26 октября сообщили пользователи в одной из групп в социальной сети.

Эту информацию подтвердили в министерстве здравоохранения региона. Как оказалось, потолок обрушился в уфимском инфекционном госпитале в Зубово.

По сообщению пресс-службы республиканского министерства здравоохранения, в настоящий момент в этом медучреждении проходит подготовка коммуникаций к зиме. В какой-то момент рабочий, который проверял системы вентиляции, оступившись, повредил конструкции подвесного потолка.

При этом никто не пострадал. Сейчас потолок восстановлен.

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