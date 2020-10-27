Воронеж, , 13:02 — REGNUM Уголовное дело возбуждено полицией по факту избиения 38-летнего мужчины, являющегося инвалидом-аутистом, в Воронеже. Об этом ИА REGNUM сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.

«Отделом дознания ОП 2 УМВД России по г. Воронежу возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст.116 УК РФ по обстоятельствам причинения побоев 38-летнему местному жителю. Проводятся следственные действия по установлению виновных лиц, кроме того, профилактические мероприятия с несовершеннолетними, проживающими в данном районе по предупреждению подобных фактов», — сообщила Куликова. Она уточнила, что все участники противоправного деяния полицией установлены.

О неоднократных нападениях подростков на беззащитного взрослого — 38-летний мужчина является аутистом и имеет инвалидность первой группы — рассказала ранее СМИ мать пострадавшего. По словам женщины, её сына систематически терроризируют местные подростки. Последняя встреча с несовершеннолетними для мужчины закончилась избиением.