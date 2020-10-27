Екатеринбург, , 12:44 — REGNUM В Екатеринбурге произошёл конфликт в автобусе между кондуктором и пенсионеркой без маски. Видео опубликовали местные СМИ.

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Согласно видеозаписи на телеграм-канале «Екатеринбург № 1», водитель отказался дальше везти людей из-за пожилой женщины без маски. Пенсионерка отказалась надевать средство индивидуальной защиты и добавила, что не собирается следовать указам свердловского губернатора.

Словесная перепалка закончилась тем, что женщина самостоятельно вышла из автобуса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пожилого мужчину в Екатеринбурге выкинули из общественного транспорта из-за отсутствия маски.

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