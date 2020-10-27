Чебоксары, , 12:30 — REGNUM В Марпосадском районе Чувашии вынесен приговор бывшему руководителю теплоснабжающей организации «Теплоэнерго». Он признан виновным в злоупотреблении полномочиями и растрате, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Компания «Теплоэнерго» оказывала услуги по производству тепла, распределяя её потребителям. Правоохранители установили, что в 2013 — 2016 годы фигурант уголовного дела, занимавший должность директора, принял решение не в полном объеме рассчитываться с поставщиком — обществом «Газпром межрегионгаз Чебоксары», чем причинил последнему 15 млн рублей ущерба.

По данным следствия, злоумышленник также растратил 1,5 млн рублей, вверенные ему организацией.

Суд признал экс-руководителя виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») и ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Ему назначено 4,5 года условного срока. Приговор не вступил в законную силу.

Также суд признал за ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» право на предъявление гражданского иска о взыскании причинённого ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах по факту присвоения средств жильцов осуждена 26-летняя бухгалтер одной из управляющих компаний. Ущерб превысил 400 тыс. рублей, фигурантка уголовного дела получила условный срок.

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