Красноярск, , 12:15 — REGNUM В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту продажи новорожденного ребенка, сообщили ИА REGNUM 27 октября в Главном следственном управлении СКР по региону и Хакасии.

Сообщение о том, что 30-летняя красноярка продала своего ребенка семейной паре, поступило в следственные органы из полиции.

Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. п. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Купля-продажа человека, совершенная в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

По версии следствия, будучи беременной, красноярка через знакомых нашла семью, желающую взять на воспитание младенца. Она договорилась с ними о передаче ребенка.

В апреле 2020 года роженица поступила в роддом, воспользовавшись паспортом женщины, желающей взять ребенка. После выписки подозреваемая в автомобиле такси передала новорожденного семейной паре. В июле текущего года семья перечислила на её банковскую карту 25 тысяч рублей.

В настоящее время мальчика из семьи изъяли и поместили в специализированный дом ребенка. Следствие также намерено дать правовую оценку действиям семейной пары, купившей младенца. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве задержали 25-летнюю женщину, пытавшуюся продать младенца через объявление в интернете.

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