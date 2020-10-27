Елабуга, Татария, , 12:17 — REGNUM Учителю школы №9 города Елабуги вынесли дисциплинарное взыскание после конфликта с учащимся. Об этом заявила руководитель пресс-службы минобразования и науки РТ Алсу Мухаметова.

В соцсетях появился видеоролик, в котором педагог кричит на школьника и использует слова оскорбительного характера. Учитель возмутилась тем, что ученик в школьной столовой забирал хлеб у других детей.

Инцидент произошел 26 октября с учеником 8-го класса. Ситуацию рассмотрели администрацией учебного заведения при участии руководства управления образования Елабужского муниципального района, родителей, учителя и школьника. Обе стороны вину признали, добавила Мухаметова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, преподаватель калужской средней общеобразовательной школы №4 применил к ученику пятого класса методы, наносящие вред его здоровью. Ребенку были причинены телесные повреждения. Материалы прокурорской проверки направлены в УМВД России по городу Калуге, по итогам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с детьми». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до трёх лет лишения свободы.

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